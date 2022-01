Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, sambata, dupa ce a incalcat masurile impuse printr-un ordin de protectie emis impotriva sa de catre Judecatoria Constanta, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ). Ordinul de protectie fusese emis in favoarea unei femei din Agigea, agresata…

- Trei barbati ai fost retinuti si vor fi prezentati, sambata, instantei de judecata cu propunere de arestare preventiva, dupa ce au furat diverse materiale in valoare de aproximativ 30.000 de euro, dintr-un bloc aflat in constructie la Navodari, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ),…

- Retinuti pentru comiterea mai multor fapte de talharie calificata si furt calificatPatru tineri dintre care doi, de 15, respectiv 17 ani, aflati sub masura privativa de libertate a arestarii la domiciliu, in alte cauze au fost retinuti pentru 24 de ore si introdusi in Centrul de Retinere si Arestare…

- Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice Argeș efectueaza 9 percheziții, la sediul unor societați comerciale și locuintele unor persoane banuite de fapte de inșelaciune, fals in inscrisuri sub semnatura privata și uz de fals. In ziua de 9 decembrie, polițiștii Serviciului de…

- UPDATE, ora 17:30 – Cei doi adolescenti de 15 si 16 ani din comuna Tamboesti care s-au urcat pe o autospeciala de politie, s-au filmat si au postat imaginile pe retelele de socializare, au fost retinuti pentru 24 de ore, a informat, marti, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Vrancea. ‘Cei doi minori…

- Polițiștii de investigații criminale, investigarea criminalitații economice, luptatori S.A.S. și criminaliști din cadrul I.P.J.Valcea și I.P.J.Cluj, Poliției orașului Baile Olanești și Postului de poliție Vladești, sprijiniti de efective din cadrul I.J.J. Valcea, sub supravegherea Parchetului de pe…