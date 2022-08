Constanta: Masuri de siguranta pentru buna desfasurare a evenimentelor prilejuite de sarbatorirea zilei de 15 august

Stiri pe aceeasi tema

- Directia Cultura, Educatie, Sport, Turism din cadrul Primariei Municipiului Constanta si Corul National de Camera "Madrigal ndash; Marin Constantin" invita publicul constantean si turistii de pe litoralul Marii Negre la seria de Spectacole Extraordinare "Ave Maria", organizate pe 15 si 16 august 2022,…

- Zece piloți din Campionatul Național de Drift se intrec in cele mai spectaculoase derapaje controlate, dar se dedica, in special, educației rutiere a tinerilor șoferi și pe siguranța in trafic.RoDrift Games By the Sea Constanța este un eveniment organizat de Direcția Cultura, Educație, Sport, Turism…

- Accesul publicului la eveniment este gratuit pe toata desfasurarea acestuia. Spectacol al cailor putere la Constanta In weekend, in zona plajei Modern din Constanta, se desfasoara evenimentul RoDrift Games By the Sea Constanta, in organizarea Directiei Cultura, Educatie, Sport, Turism din cadrul Primariei…

- Zece piloți din Campionatul Național de Drift vor participa sambata și duminica la RoDrift Games By the Sea Constanța, un eveniment organizat de Direcția Cultura, Educație, Sport, Turism din cadrul Primariei Municipiului Constanța și A.C.S. Romanian Drift Community. Evenimentul se va desfașura pe 23…

- Social Mai puțin de 50% dintre candidații la examenul de titularizare au luat note mai mari de 7 / Doi dascali au reușit “performanța” sa obțina 1, respectiv 1.3 iulie 19, 2022 12:36 Inspectoratul Școlar Județean Teleorman a publicat rezultatele concursului de național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor…

- Tradiția evenimentelor in aer liber, desfașurate in cadrul proiectului „Dialog cultural cu chișinauienii”, ediția 2022, continua. Simbata și duminica, pe 18 și 19 iunie curent, in sectoarele capitalei, Primaria Chisinau, Direcția Cultura și Preturile de sector, organizeaza activitați cultural-artistice.…

- Proiectul de hotarare privind infiintarea Asociatiei Organizatia de Management al Destinatiei Mamaia Constanta a fost lansat in consultare publica Pana la data de 15.06.2022, se pot trimite in scris propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotarare la sediul Directiei…

- Astazi, 94 de localitați din Republica Moldova iși sarbatoresc hramul. In acest context, Poliția anunța ca iși va intensifica acțiunile de prevenire si combatere a faptelor ilegale și va monitoriza buna desfașurare a evenimentelor organizate in localitați.