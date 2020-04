Constanţa: Măşti de protecţie confecţionate în atelierul de tapiţerie al societăţii de transport public pentru cei 700 de angajaţi Societatea care asigura transportul in comun in municipiul Constanta, CT Bus, produce prin intermediul propriului atelier de tapiterie, ce a fost reconfigurat, mastile de protectie necesare celor circa 700 de angajati, a informat, luni, administratia locala. Mastile de protectie din bumbac sunt confectionate de catre doua croitorese, in incinta companiei. "CT BUS a gasit metoda prin care poate asigura angajatilor protectie in fata coronavirusului cu masti refolosibile din bumbac, produse chiar in incinta companiei. Doua croitorese pricepute au inceput sa confectioneze materialele care vor fi… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

