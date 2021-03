Constanța: Marș împotriva înăspririi restricțiilor pandemiei Potrivit datelor oficiale, aproximativ 400 de constanțeni au iesit in fata Prefecturii Constanta pentru a protesta impotriva noilor masuri luate de Guvern. Ei au traversat apoi principalul bulevard al orașului, relateaza Antena3. Oamenii au scandat: “Libertate, libertate!” si au purtat masti de protectie, astfel ca au evitat sa fie amendati de jandarmi sau politisti. Protestul […] The post Constanța: Marș impotriva inaspririi restricțiilor pandemiei appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

