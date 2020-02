Cautarile trupului unui marinar care, pe 23 ianuarie, a disparut dupa ce ar fi cazut de pe o nava aflata in manevre de formare a unui convoi in apele Dunarii, in zona localitatii constantene Izvoarele, au fost continuate duminica de catre echipaje ale Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) "Dobrogea", fiind solicitat, totodata, sprijinul pompierilor de la Slobozia si Fetesti. ISU "Dobrogea" a informat, duminica seara, ca in sprijin au intervenit si doua echipaje de salvatori din cadrul Detasamentului de Pompieri Slobozia si Statiei de Pompieri Fetesti, care au actionat cu doua barci…