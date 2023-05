Constanta: Manusa Litoralului, gata de start. Programul primei zile de competitie. Intrarea este libera (GALERIE FOTO)

Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ani intregi in care Manusa Litoralului nu a mai fost organizata, CSM Constanta reinvie traditionala intrecere, care reintra astfel in circuitul turneelor de box din Romania. Sala Sporturilor "Simona Amanarldquo; din Constanta va gazdui editia din acest an a Manusii Litoralului, in perioada 26 28…

- Intrecerea feminina a Cupei Romaniei la lupte, categoria de varsta Under 20, a avut la final pe primul loc in clasamentul pe cluburi CSM Constanta.Competitia s a disputat in Sala Sporturilor "Simona Amanarldquo; din Constanta, iar sportivele CSM Constanta au avut evolutii foarte bune.Castigatoare au…

- Finala intrecerii feminine din Liga Nationala de baschet, dintre campioana en titre, Sepsi SIC Sfantu Gheorghe, si CSM Constanta, revelatia actualei editii de campionat, isi deruleaza al treilea meci, scorul, dupa doua partide, fiind 2 0 pentru echipa covasneana. Campioana a castigat ambele meciuri…

- Noi zile pline pentru sportivii si echipele CSM Constanta in competitiile in care participa. Avem din nou o saptamana cu provocari si emotii pentru sportivii nostri, care lupta la cel mai inalt nivel in competitiile nationale si internationale. Baschetbalistele senioare incep Finala campionatului, junioarele…

- Elevi de la Scoala Gimnaziala nr. 23 "Constantin Brincoveanuldquo; Constanta, de la clasa a IV a B, au fost in vizita la echipa de baschet CSM Constanta, in proiectul "Scoala Altfelldquo;.Copiii au participat, cu bucurie, la activitati legate de baschet la Sala Sporturilor "Simona Amanarldquo;, alaturi…

- In perioada 22 – 26 martie 2023, la Sala Sporturilor ,,Simona Amnar” din Constanța, s-au desfasurat campionatele naționale de gimnastica artistica și acrobatica organizate de Federația Romana de Gimnastica, primele din sezonul competițional 2023 aflate in calendarul competițiilor FRG. Gimnastele Centrului…

- S a facut premierea dupa prima zi de Concurs Individual Compus seria I, Nivel 7, 6, 5 si 4, la competitia nationala de gimnastica organizata la Constanta, in Sala Sporturilor "Simona Amanarldquo;, de Federatia Romana de Gimnastica si CSM Constanta. Cele 48 de gimnaste participante la Concursul National…

- Sala Sporturilor "Simona Amanarldquo; din Constanta gazduieste astazi meciul de volei dintre echipele masculine CSM Constanta si CSM Suceava, contand pentru etapa a 21 a a Diviziei A1.Partida incepe la ora 18.00. Pentru jucatorii antrenati de Razvan Parpala, victoria este unica optiune in confruntarea…