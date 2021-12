Constanta: Mai multe persoane amendate pentru nerespectarea masurii carantinei la domiciliu La data de 4 decembrie a.c., politisti din cadrul Postului de Politie Valu lui Traian au desfasurat activitati pentru verificarea respectarii prevederilor legale in ceea ce priveste masura carantinei izolarii la domiciliu.Astfel, politistii au identificat un barbat, de 25 de ani, respectiv 2 femei, de 23 si 32 de ani, fata de care a fost dispusa masura carantinarii la domiciliu pentru perioada in curs si care nu au fost gasiti la domiciliile declarate.Persoanele in cauza au fost sanctionate cont ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

