- Israelienii ii cer demisia premierului Benjamin Netanyahu, din cauza masurilor exagerate de restrictie. Un ministru ultraortodox si-a dat demisia, dupa ce presedintele a intervenit asupra slujbelor din sinagogi. Israelul a ajuns la 3.000 de cazuri COVID-19 pe zi.Vezi și: Romania are cea mai…

- Fostul comandant al Fortelor Navale Alexandru Mirsu candideaza pe lista de consilieri judeteni a PSD Constanta, el aflandu-se pe pozitia a doua, dupa actualul presedinte al Consiliului Judetean Constanta, Marius Horia Tutuianu. Alexandru Mirsu a fost trecut in rezerva la sfarsitul lunii iunie. El…

- Presedintele organizatiei judetene a PSD Constanta, Felix Stroe, afirma ca presedintele Consiliului Judetean Constanta (CJC), Marius Horia Tutuianu, va deschide lista de consilieri judeteni, iar in cazul in care social-democratii vor castiga alegerile, atunci el va fi vicepresedinte. Tutuianu, cel…

- Presedintele organizatiei judetene Constanta a Partidului Social Democrat (PSD), Felix Stroe, a fost desemnat, vineri seara, candidat la functia de presedinte al Consiliului Judetean (CJ), decizia fiind luata prin vot de Biroul Permanent Judetean, potrivit unui comunicat de presa. "Biroul…

- Equinor a anuntat luni ca l-a numit pe Anders Opedal in functia de director general, in locul lui Eldar Saetre, care se va pensiona dupa mai mult de 40 de ani la cea mai mare companie de petrol si gaze din Norvegia, transmite Reuters.Anders Opedal, care va conduce Equinor din 2 noiembrie,…

- Șocul zilei! Gheorghe Hagi a demisionat din funcția de manager al echipei de seniori FC Viitorul Constanța dupa 6 ani pe banca tehnica."Astazi, 2 august 2020, am decis sa ma retrag din funcția de manager al echipei de seniori FC Viitorul Constanța, de pregatirea careia m-am ocupat in perioada…

- Compania miniera Curpu Min Abrud va avea nu nou director general incepand cu data de 1 august 2020, in persoana fostului primar Tiberiu Rațiu. Acesta ii va lua locul lui Dorel Tomuș, numit in funcție pe vremea guvernarii PSD. Noul director general este mebru PNL și a deținut in ultimii ani funcții de…

