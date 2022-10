Constanța, la ea acasă Ce incepe bine, nu se termina neaparat la fel pentru prim-divizionara de handbal masculin CSM Bacau. Acest refren a fost fredonat și sambata, pe Litoral, in etapa a opta a Ligii Zimbrilor, in care „CSMeii” au fost invinși cu 37-29 (19-15) de gazdele de la CSM Constanța. Bacauanii au inceput mult mai bine decat adversarii […] Articolul Constanța, la ea acasa apare prima data in Deșteptarea - Liderul presei bacauane! . Citeste articolul mai departe pe desteptarea.ro…

