Constanta: Klaus Iohannis despre posibilitatea de comasare a alegerilor locale cu cele parlamentare

Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a declarat astazi la Constanta, ca exista discutii in sensul alegerilor comasate de anul viitor. Seful statului a precizat ca nu este posibil ca alegerile parlamentare sa fie aduse mai aproape, insa este posibil sa fie amanate localele."Comasarea alegerilor se discuta in partide, este o varianta care este posibila, este posibila constitutional, insa nu este posibil sa aducem parlamentarele mai aproape. Este insa posibil sa fie amanate localele. Daca as ...