Constanţa: Jaf de 37.000 de lei la o sală de jocuri de noroc din municipiul reşedinţă Politistii au declansat marti o ancheta dupa ce persoane necunoscute au furat de la o sala de jocuri de noroc din municipiul Constanta suma de 37.000 de lei, care a ramas depusa peste noapte intr-o cutie metalica, informeaza Inspectoratul Politiei Judetene (IPJ).



Potrivit sursei citate, marti, in jurul orei 8,30, politistii Sectiei 5 au fost sesizati de o firma de paza in legatura la faptul ca persoane necunoscute ar fi patruns in incinta unei societati comerciale cu profil de jocuri de noroc, situata in municipiul Constanta, de unde ar fi sustras o cutie metalica in care ar fi fost… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

