Pompierii constanteni au dat amenzi in valoare totala de 110.000 de lei in urma verificarilor efectuate in perioada 27 aprilie -1 mai in spatiile de distractie si la unitatile de cazare si alimentatie publica de pe litoral, informeaza cu comunicat de presa al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Dobrogea. Potrivit sursei citate, pentru verificarea respectarii legislatiei in domeniu, in perioada minivacantei de 1 Mai, pompierii ISU Dobrogea au derulat o serie de actiuni inopinate de verificare la obiective de alimentatie publica cu afluenta mare de persoane. "In urma controalelor de…