Constanta. IPS Teodosie a sosit cu Sfanta Lumina in Portul Tomis: In aceasta perioada de pandemie, Lumina vine sa risipeasca intunericul“ (video)

- Și in acest an Lumina Sfanta de la Ierusalim va poposi la malul Marii Negre, potrivit Arhiepiscopiei Tomisului. IPS Teodosie va ajunge cu Sfanta Lumina in Portul Turistic Tomis in jurul orei 23.30. De acolo, impreuna cu alte doua fețe bisericești, va pleca, pe faleza Cazinoului, spre Catedrala arhiepiscopala…

- In contextul epidemiei de coronavirus, IPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, indeamna credinciosii la apropiere sufleteasca de Dumnezeu si de aproapele, la alungarea fricii si la respectarea masurilor decise de autoritati.Ideile principale ale mesajului:Aceasta boala contagioasa este o bataie a lui…

- Ministrul de Interne, Marcel Vela, a anunțat, marți seara, suspendarea mai multor activitați, inclusiv cele religioase, in spații inchise, pe fondul pandemiei de coronavirus.„Se suspenda toate activitațile culturale, științifice, artistice, religioase, sportive, de divertisment sau jocuri de noroc,…

- Peste 100 de credincioși care s-au inghesuit duminica, la Constanța, la liturghia de la Catedrala Arhiepiscopala „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” au fost impartașiți chiar de catre IPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului.

- Arhiepiscopul Tomisului va oficia Sf. Liturghie la Catedrala arhiepiscopala "Sfintii Apostoli Petru si Pavel" pe data de 8 martie, prima duminica din Postul Mare. Prima duminica din Postul Mare este cunoscuta si sub numele de Duminica Ortodoxiei. Aceasta se serbeaza incepand din secolul al IX lea, marcand…

- Luni, 2 martie, in Biserica Ortodoxa incepe Postul Mare.El a fost randuit de catre Biserica atat pentru pregatirea celor care primeau Botezul crestin de Pasti, cat si ca mijloc de sporire duhovniceasca a credinciosilor, pentru intampinarea Patimilor si a Invierii Domnului.Totodata, aminteste de postul…