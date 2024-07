Constanta: Invazie de meduze de dimensiuni impresionante pe plaja in zona Faleza Nord (GALERIE FOTO+VIDEO)

Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ 7 ore, 242 de salvatori constanteni au luptat cu flacarile pentru lichidarea unui incendiu de vegetatie uscata izbuncit ieri, la Poarta Alba. Potrivit ISU Constanta, flacarile amenintau sa se extinda la un camin de persoane varstnice, la penitenciarul Poarta Alba,la 2 ferme din proximitate,…

- Astazi, 7 iulie 2024, au loc alegerile locale la Costinesti, judetul Constanta.Se alege primarul.Pana la ora 13.30 au votat 1.304 de locuitori din Costinesti din cei 2.877 cu drept de vot, 45.10 .Reamintim ca, Biroul Electoral Central a anulat, pe 25 iunie, alegerile pentru functia de primar in comuna…

- In a doua seara a Festivalului Nevresea ce are loc pe plaja din Constanta zilele acestea distractia a tinut pana in zorii zilei astfel ca petrecaretii au avut ocazia sa admire un spectaculos rasarit de soare la malul marii.Dupa ce au petrecut pe ritmurile artistilor preferati, festivalierii au ramas…

- Plaja din statiunea Venus judetul Constanta si cea de la Mangalia sunt invadate zilele acestea de alge aduse de curentii marini la tarm. Cu toate ca sunt colectate frecvent, acestea reprezinta un diconfort atat pentru turisti, cat si pentru constanteni. Autoritatile sustin ca prezenta algelor la mal…

- O furtuna cu grindina s a abatut in aceasta seara asupra localitatii Raducaneni din judetul Iasi. Potrivit Meteoplus grindina cazuta a fost de dimensiuni destul de marri. "Astazi, in regiunea Moldova vremea a fost caracterizata de o instabilitate accentuata, fapt mentionat si in prognozele si avertizarile…

- O descoperire trista au facut trecatorii, in aceasta dimineata, 20 mai 2024, in zona Cazinoului din Constanta.Un pui de delfin mort a fost gasit esuat pe nisip, printre alge si deseuri. Urmeaza ca acesta sa fie preluat de catre organele competente in domeniu.Mai multe imagini puteti vedea in sectiunile…

- Pentru fanii statiunii Vama Veche din judetul Constanta, vara deja si a intrat in drepturi, iar minivacanta pare ca deja a inceput. Grupuri de tineri au asediat plaja si terasele din statiune. Este un adevarat 1 mai, petrecut in avans in luna aprilie, putandu se observa si simti aceeasi atmosfera de…