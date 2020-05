Stiri pe aceeasi tema

- Ziarul Unirea OFICIAL: In Alba, 131 de persoane se afla in carantina si 248 izolate la domiciliu. Amenzi de peste 110.000 lei pentru nerespectarea masurilor ordonanțelor militare La data de 28 aprilie 2020, in judetul Alba se aflau 131 de persoane in carantina si 248 persoane izolate la domiciliu. Pana…

- Un grup de 16 persoane din comuna Pechea au fost sanctionate contraventional pentru incalcarea ordonantelor militare, cu suma totala de 32.000 lei, pentru incalcarea ordonantelor militare, se arata intr-o informare transmisa, miercuri, de Inspectoratul de Politie Judetean Galati, potrivit Agerpres.…

- Politistii si jandarmii solicitati sa intervina pentru aplanarea unui scandal produs la locuinta din Harsova a unor persoane care se aflau in izolare au fost nevoiti sa foloseasca un spray iritant, a informat, miercuri, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Constanta. "La data de 19…

- Mai multe echipaje de politisti, jandarmi si luptatori ai Serviciului de Actiuni Speciale au intervenit, duminica seara, pentru a aplana un confict izbucnit in Sectorul 5 al Capitalei, intre mai multe persoane. In timpul interventiei, a fost folosit armamentul din dotare, fara a exista persoane ranite,…

- In județul Alba, sambata, 11 aprilie 2020, se afla in carantina 430 persoane, 207 persoane sunt ieșite din carantina, 846 de persoane sunt izolate la domiciliu, iar 3.468 persoane au ieșit din izolare. De asemenea, 4 persoane au fost declarate vindecate, și alte 4 persoane au decedate. Polițiștii din…

- Potrivit datelor furnizate, joi, de catre Grupul de comunicare strategica, in judetul Buzau, se afla in carantina un numar de 512 de persoane. Pentru alte 1.361 de persoane a fost luata masura izolarii la domiciliu.

- Un apel primit la 112 anunta, astazi, ca in curtea unei locuințe din comuna Slatioara este oficiata o inmormantare, la care participa mai mult de 8 persoane. Polițiștii din cadrul Secției Rurale Ganeasa s-au deplasat la fața locului pentru a verifica daca sunt incalcate prevederile ordonanțelor militare.…

- Unui barbat i s-a intocmit dosar penal pentru zadarnicire combaterii bolilor si fals in declaratii dupa ce s-a prezentat cu fiul sau minor la Spitalul Municipal Mangalia, ascunzand faptul ca sotia sa este internata la Spitalul de Boli Infectioase Constanta, fiind diagnosticata cu infectie cu coronavirus,…