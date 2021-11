Constanta: Infractiuni constatate de politistii rutieri. Au fost intocmite dosare penale Politistii constanteni au constatat mai multe infractiuni la regimul rutier in ultimele doua zile. In comunicatul oferit de IPJ Constanta sunt prezentate infractiunile prezentate:"La data de 14 noiembrie a.c., in jurul orei 00.20, politisti din cadrul Sectiei 1 au identificat un barbat, de 37 de ani, care a condus un autoturism, pe bulevardul Mamaia din municipiul Constanta, in timp ce se afla sub influenta bauturilor alcoolice. In urma testarii cu aparatul etilotest a rezultat o valoare de ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol si foto: ziuaconstanta.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Politistii si jandarmii au aplicat, in ultimele 24 de ore, 3.477 de sanctiuni contraventionale, in valoare totala de 805.825 lei, ca urmare a incalcarii prevederilor Legii 55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, a informat, duminica, Grupul de…

- La data de 7 noiembrie 2021, in jurul orei 17,20, polițiștii Secției 2 Poliție Rurala Vințu de Jos au depistat un barbat, de 50 de ani, din comuna Saliștea, in timp ce conducea un autoturism, pe raza comunei, fiind sub influența bauturilor alcoolice. In urma testarii conducatorului auto cu aparatul…

- Polițiștii gorjeni au intervenit in ultima saptamana in opt cazuri de violența domestica, ocazie cu care au fost intocmite dosare penale pentru savarșirea infracțiunilor de violența in familie, lovire sau alte violențe și amenințare. In 4 dintre cazuri, politistii care au intervenit la cazurile de violenta…

- Ordine de protecție și dosare penale pentru un barbat care și-ar fi amenințat soția și unul care și-ar fi agresat fratele Ordine de protecție și dosare penale pentru un barbat care și-ar fi amenințat soția și unul care și-ar fi agresat fratele Doi barbați din Alba s-au ales cu ordine de protecție și…

- Flagrant al polițiștilor din Blaj: Au prins patru barbați in timp ce furau struguri. Cei prinși s-au ales cu dosare penale Cinci barbați au fost prinși in flagrant de polițiștii din Blaj, in timp ce furau struguri dintr-o cultura de vița de vie. Potrivit IPJ Alba, la data de 16 octombrie 2021, politistii…

- Politistii au intocmit doua dosare penale pentru incalcari ale regimului circulatiei pe drumurile publice.La data de 26 septembrie a.c., politisti din cadrul Biroului Drumuri Nationale si Europene al Serviciului Rutier Constanta au desfasurat actiuni pentru cresterea gradului de disciplina rutiera si…

- Polițiștii timișeni au depistat pe raza județului Timiș doi barbați banuiți de comiterea unor infracțiuni rutiere. Au fost intocmite dosare penale pe numele celor doi inconștienți. La data de 31 august, in jurul orei 10:48 polițiști din cadrul Secției 1 Poliție Urbana Timișoara au depistat pe Bulevardul…

- Cercetati pentru abateri la regimul rutier In cauze au fost intocmite dosare penale. La data de 30 august a.c., in jurul orei 18.10, politisti din cadrul Sectiei 4 Rurala Medgidia au identificat un barbat, de 48 de ani, care a condus un autoturism pe DJ 308, in timp ce se afla sub influenta bauturilor…