Constanta: Incident ce a provocat indignarea celor prezenti, pe o plaja. Implicati, un cuplu de cetateni polonezi Deplasati la fata locului, politistii au identificat cele doua persoane, fiind vorba despre o femeie, de 28 de ani, si un barbat, de 33 de ani, cetateni polonezi, acestia fiind condusi la sediul Sectiei in vederea stabilirii situatiei de fapt, a transmis IPJ Constanta. In cursul zilei de astazi, in jurul orei 15.00, politistii Sectiei 3 au fost sesizati, prin apel 112, de catre un barbat, cu privire la faptul ca, in timp ce se afla pe o plaja din municipiul Constanta, un barbat si o femeie, in t ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol si foto: ziuaconstanta.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii Secției 2 Poliție Rurala Apahida au efectuat o percheziție domiciliara la locuința a doua persoane banuite de comiterea unei infracțiuni de furt. O femeie și un barbat in varsta de 29, respectiv 36 de ani au fost reținuți pentru 24 de ore. Prejudiciul cauzat prin activitatea infracționala…

- Pe data de 25 aprilie 2021, in jurul orei 11.45, politistii Sectiei 3 au fost sesizati cu privire la faptul ca, intr o unitate spitaliceasca privata din municipiul Constanta, s ar afla o femeie decedata.Deplasati la fata locului, politistii au constatat faptul ca este vorba despre o femeie, de 38 de…

- Un constantean s a ales cu dosar penal pentru violenta in familieLa data de 4 mai a.c., in jurul orei 17.00, politisti din cadrul Sectiei 3 au fost sesizati de catre o femeie, de 39 de ani, cu privire la faptul ca, in timp ce se afla in locuinta, ar fi fost agresata fizic de catre sotul acesteia, de…

- Avocata doctoritei decedate la spitalul Heka face precizari importante dupa moartea acesteia. La fel si mama medicului, care nu reuseste sa isi revina dupa teribila pierdere a fiicei sale.In data de 25 aprilie, in jurul orei 11.45, politistii Sectiei 3 au fost sesizati cu privire la faptul ca, intr…

- O doctorița de 38 de ani a fost gasita fara suflare intr-o camera a spitalului privat Heka din Constanța. Potrivit portalului local Replica, la fata locului a intervenit un echipaj de terapie intensiva mobila, insa acesta doar a constatat decesul. Surse apropiate anchetei au declarat pentru Libertatea…

- Un barbat este cercetat penal dupa ce, pe o strada din localitatea Nisipari, a agresat fizic si verbal o femeie pentru ca fiica acesteia i-ar fi agresat fiul, ambii minori. Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Constanta a informat ca politistii au fost sesizati despre cele petrecute printr-un apel…

- Un barbat este cercetat penal dupa ce, pe o strada din localitatea Nisipari, a agresat fizic si verbal o femeie pentru ca fiica acesteia i-ar fi agresat fiul, ambii minori, informeaza Agerpres. Din imaginile aparute in spatiul public reiese cum agresorul o loveste pe femeie cu picioarele,…

- A fost intocmit un dosar de cercetare penala sub aspectul savarsirii infractiunii de lovire sau alte violente.In cursul zilei de ieri, in jurul orei 17.40, politistii Sectiei 4 Rurala Medgidia au fost sesizati, prin apel 112, de catre o femeie, de 39 de ani, cu privire la faptul ca ar fi fost agresata…