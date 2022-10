Constanta. Inchisoare cu suspendare pentru tentativa la omor Trimis in judecata de procurorii constanteni pentru savarsirea tentativei la infractiunea de omor, un barbat din judet a fost condamnat in prima instanta la trei ani de inchisoare cu suspendat.Decizia nu este una definitiva Din probatoriul administrat pana in prezent a rezultat, ca stare de fapt prezumtiva, ca la data de 14 februarie 2022, in jurul orelor 14.00, in comuna Mircea Voda, judetul Constanta, in cursul unui conflict spontan, inculpatul l ar fi injunghiat cu un cutit in regiunea toraci ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol si foto: ziuaconstanta.ro

Stiri pe aceeasi tema

- CONDAMNARE… Magistrații Curții de Apel Iași și-au spus ultimul cuvant in dosarul in care Daniel Asandei și Gabriel Asandei, indivizii din comuna Vutcani care au fost trimiși in judecata pentru comiterea infracțiunilor de ultraj, furt, violare de domiciliu, distrugere și conducere fara permis. Instanța…

- Mama gemenilor care au decedat in luna august a anului trecut dupa ce au cazut de la etajul al zecelea al unui bloc din Ploiesti a fost condamnata, joi, la trei ani de inchisoare cu suspendare pentru ucidere din culpa, decizia nefiind definitiva, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi…

- Judecatoria Turda l-a condamnat la 1 an și 1 luna de inchisoare, cu suspendare, pe un barbat care a fost acuzat de ultraj la adresa a doi polițiști, Deac Silviu Vlad și Hațegan Sonia Victoria. Incidentul s-a produs pe raza comunei Luna. Ungureanu Neculai, barbatul acuzat de ultraj, are de facut și 80…

- In urma cu cateva momente, Inspectoratul pentru Serviciul de Ambulanta Judetean a fost solicitat sa intervina in localitatea Mircea Voda din judetul Constanta.Din primele informatii este vorba despre un accident rutier. In urma impactului, o persoana a fost ranita.La locul accidentului au fost trimise…

- Continue reading O clujeanca a fost condamnata la inchisoare, cu suspendare, dupa ce și-a luat la bataie nora, și pe nepoata de doar un an și șase luni, reproșandu-i nurorii ca nu-și invața fiica limba maghiara at Info real.

- Un barbat din Iași a fost condamnat la inchisoare cu suspendare dupa ce a verificat scurgerile de gaz dintr-o butelie plina cu o bricheta și a aruncat in aer gospodaria unei vecine, relateaza Ziarul de Iași.

- SCAPAT…Condamnat de Tribunalul Vaslui la o pedeapsa cu inchisoare de 10 ani si 8 luni, Danut C., un barbat din comuna Bogdanesti, judetul Vaslui, reuseste o adevarata lovitura de teatru in fata magistratilor Curtii de Apel Iasi. Aici, inculpatul reuseste sa convinga instanta ca lucrurile nu au fost…

- Veste șoc in lumea vedetelor de la Hollywood. Iubitul Rihannei, A$AP Rocky a fost pus sub acuzare pentru atac armat. In anul 2019, rapperul fusese condamnat la inchisoare cu suspendare pentru violența.