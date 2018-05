Stiri pe aceeasi tema

- 21 de nave militare, 10 aeronave de lupta si un submarin participa, in perioada 4 11 mai, la SEA SHIELD 18, cel mai mare exercitiu multinational, organizat in anul 2018, de Fortele Navale Romane. Peste 2.300 de militari americani, britanici, bulgari, greci, romani, spanioli si turci vor pune in aplicare…

- Generalul Curtis M. Scaparrotti, comandantul suprem al Fortelor Aliate din Europa (SACEUR), a efectuat miercuri o vizita oficiala in Romania la invitatia sefului Statului Major al Apararii, generalul Nicolae Ciuca, prilej cu care cei doi oficiali au discutat despre evolutia situatiei de securitate pe…

- Fortele Navale Romane vor primi, in perioada 30 martie 2 aprilie, vizita a doua nave turcesti, fregata TGC "Bartin" F 504 si nava purtatoare de rachete TCG "Kalkan" P 348 . Cele doua nave de lupta ale Fortelor Navale ale Turciei vor sosi in Portul Constanta vineri, 30 martie, unde vor acostata trei…

- Social democratii au decis ieri, in sedinta Comitetului Executiv al partidului, ca fiecare regiune sa fie reprezentata de catre doi vicepresedinti social democrati o femeie si un barbat. Obiectivul principal al Congresului din 10 martie de la Sala Palatului este adoptarea unui document programatic care…

- Peste 1.700 de militari romani si straini reprezentand alte cinci state aliate sau partenere vor participa, timp de zece zile, incepand de luni, la primul exercitiu major multinational din acest an, organizat de Fortele Navale Romane (FNR), pe teritoriul Dobrogei si in apele internationale ale Marii…

- Fregata franceza „Jean Bart” va face o escala in portul Constanța, in perioada 7-10 martie 2018, inainte de a participa la un exercițiu militar in apele teritoriale ale Romaniei in Marea Neagra, alaturi de Forțele Navale Romane.

- Inteligenta colectiva a furnicilor, ingeniozitatea de care dau dovada si asemanarea societatii lor cu cea a oamenilor reprezinta o sursa constanta de fascinatie pentru oamenii de stiinta. Acest lucru se intampla in special in cazul furnicilor Matabele, numite dupa un trib de razboinici din Africa…

- Doua grupari navale NATO, alcatuite din șapte nave de lupta, se afla in portul militar Constanța pentru a participa la exerciții in Marea Neagra impreuna cu Forțele Navale Romane. Navele britanice HMS Duncan si HMS Enterprise, acostate la dana Pasageri au fost vizitate, astazi, de sute de localnici.