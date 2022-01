Constanta: Inca doua persoane din randul celor pozitivate au murit. Bilantul deceselor COVID-19

Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentantii Directiei de Sanatate Publica Judeteana Constanta anunta miercuri, 26 ianuarie, inca doua decese in urma complicatiilor cauzate de infectarea cu virusul SARS CoV 2.Este vorba despre un barbat si o femeie in varsta de 56 de ani, respectiv, 80 de ani. Ambii prezentau comorbiditati. Potrivit…

- Autoritațile au anunțat marți, in bilanțul provizoriu, ca in intervalul de 24 de ore au fost inregistrate 19.685 cazuri de persoane pozitive cu SARS-COV-2, , cel mai mare bilanț de la apariția virusului in țara. De asemenea, au fost raportate 44 decese. La ora 13:00, Grupul de Comunicare Strategica…

- Astazi, 21 ianuarie 2022, in județul Alba au fost raportate 308 noi cazuri de imbolnavire cu COVID-19, potrivit informațiilor furnizate de Grupul de Comunicare Strategica. De la inceputul pandemiei, in județul Alba, 36.760 de persoane au fost confirmate pozitiv. Dintre acestea 33.885 de persoane au…

- Romania a ajuns la 1.794.589 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus, dupa ce, in ultimele 24 de ore, au fost raportate 946 noi imbolnaviri. La ora 11:00, Grupul de Comunicare Strategica va anunța noile cazuri de imbolnaviri și numarul actualizat de decese, urmand ca la ora 13:00 sa fie transmis…

- Romania a ajuns la 1.775.572 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus, dupa ce, in ultimele 24 de ore, au fost raportate 1.727 noi imbolnaviri. La ora 13:00, Grupul de Comunicare Strategica va anunța noile cazuri de imbolnaviri, numarul actualizat de decese și situația pe județe. Cel mai recent…

- Potrivit GCS, este vorba de o tanara de 15 ani, din Mureș, care nu prezenta comorbiditați și era nevaccinata.Al doilea caz este al unui tanar de 18 ani, din Argeș, și el nevaccinat, dar care prezenta comorbiditați.In total, in ultimele 24 de ore au fost raportate 160 de decese, dintre care 45 anterioare…

- Astazi, 22 noiembrie 2021, in județul Alba au fost raportate 28 noi cazuri de imbolnavire cu COVID-19, potrivit informațiilor furnizate de Grupul de Comunicare Strategica. De la inceputul pandemiei, in județul Alba, 33.398 de persoane au fost confirmate pozitiv. Dintre acestea 30.977 de persoane au…

- UPDATE 5 ISU Prahova anunța ca in luna februarie, Secția de Boli Infecțioase a spitalului din Ploiești a fost verificata și sancționata contravențional cu amenda de 10.000 lei pentru lipsa autorizației...