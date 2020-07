Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta Constanta a decis, joi dupa-amiaza, instituirea unei masuri suplimentare de protectie impotriva infectarii cu SARS-Cov-2 ce prevede purtarea mastii chirurgicale pe fata de catre persoanele ce frecventeaza zonele de promenada din statiunile turistice, a declarat…

- Concediile pe litoralul romanesc vor arata diferit de la 1 august, deoarece autoritațile au adoptat noi restricții pentru romani. Astfel, masca devine obligatorie și toate stațiunile turistice de la Marea Neagra, incepand de sambata. O serie de noi masuri vor fi adoptate de Comitetul Județean pentru…

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența Constanța se reunește pentru a decide restricțiile care ar urma sa intre in vigoare pe litoral de la 1 august, adica sambata. Sunt avute in vedere obligativitatea purtarii maștii in spații deschise unde se formeaza aglomerari și suplimentarea spațiilor de…

- De la 1 august brașovenii trebuie sa poarte maști de protecție in spațiile aglomerate deschise din județ. Comitetul Județean pentru Situații de Urgența a decis sa fie luata aceasta masura impotriva raspandirii COVID-19. Astfel, de la inceputul lunii august nu vom mai putea ieși pe strada, la piața,…

- Purtarea mastii este obligatorie, de joi, in spatiile publice deschise in care sunt organizate piete, targuri si oboare in Dambovita, masura fiind luata pe fondul cresterii numarului de cazuri de COVID-19 in judet, au informat, miercuri, reprezentantii Prefecturii. "In urma exprimarii…

- Austria renunta de la 15 iunie la obligativitatea purtarii mastilor de protectie in scoli, magazine si locuri turistice, dat fiind ca numarul cazurilor active de infectare cu noul coronavirus a scazut sub 650, a anuntat vineri executivul de la Viena, transmite DPA.Austria s-a numarat printre…

- Austria renunta de la 15 iunie la obligativitatea purtarii mastilor de protectie in scoli, magazine si locuri turistice, dat fiind ca numarul cazurilor active de infectare cu noul coronavirus a scazut sub 650, a anuntat vineri executivul de la Viena, transmite DPA. Austria s-a numarat printre primele…

- Purtarea maștii de protecție va fi obligatorie de maine in Spania, pentru persoanele care depașesc varsta de 6 ani. Acestea vor fi necesare atat pe strada, cat și in magazine, daca distanța sociala nu poa...