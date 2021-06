Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit polițiștilor de frontiera in data de 12.06.2021, in Punctul de Trecerea a Frontierei Negru Voda politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta, impreuna cu lucratorii vamali din cadrul DGV – Echipe Mobile, au efectuat, pe sensul de intrare in tara, controlul specific unui autocamion inmatriculat…

- Peste 13.000 de articole vestimentare, inscriptionate cu numele unor marci cunoscute, au fost descoperite in acest weekend in camionul condus de un cetatean roman. Polițiștii de frontiera au oprit TIR-ul care le aducea din Turcia, pentru ca aveau suspiciuni ca marfa este contrafacuta, transmite Poliția…

- Marfuri contrafacute in valoare de un milion de euro au fost descoperite intr-un automarfar sosit din Turcia la Punctul de Trecere a Frontierei de la Negru Voda, acesta transportand peste 13.000 de articole vestimentare care purtau insemnele unei marci cunoscute, conform news.ro Potrivit unui…

- Bunuri susceptibile a fi contrafacute in valoare de un milion de euro, confiscate de politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta.Politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta impreuna cu lucratorii vamali din cadrul Directiei Generale a Vamilor au descoperit, intr un automarfar sosit din…

- Politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta impreuna cu lucratorii vamali au depistat in Portul Constanta Sud Agigea, mai multe containere sosite din China, cu produse susceptibile a aduce atingere dreptului de proprietate intelectuala al unor marci cunoscute.In data de 27.05.2021, politistii…

- Politistii de frontiera de la Vama Veche, impreuna cu lucratori din cadrul Garzii de Mediu Constanta, au descoperit, vineri, in cinci autocamioane sosite din Bulgaria, aproximativ 150 de tone de deseuri tip span neconforme. Vineri, la Punctul de Trecere a Frontierei Vama Veche, judetul Constanta,…

- Containere incarcate cu deseuri aduse cu vapoarele din diferite tari au fost depistate de politistii de frontiera in portul Constanta, deseurile fiind importate ilegal in Romania de catre doua firme din judetul Prahova si municipiul Bucuresti, a informat, joi, Garda de Coasta. Marfurile erau declarate…

- Sute de mii de pixuri, in valoare de peste 620.000 de lei, importate din China, au fost confiscate de politistii de frontiera in Portul Constanta, fiind susceptibile de contrafacere, a informat, vineri, Garda de Coasta. Containerul cu pixuri avea destinatar o societate comerciala din Bucuresti,…