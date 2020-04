Stiri pe aceeasi tema

- Politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta au depistat in zona de competenta doi cetateni romani care transportau, cu doua autoturisme, peste 200 kilograme peste,diferite specii, fara documente legale. Potrivit Garzii de Coasta, in data de 7 martie 2020, politistii de frontiera din cadrul Sectorului…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Vama Veche, judetul Constanta, au efectuat controlul specific, pe sensul de intrare in tara, pasagerilor dintr un autocar ce efectua curse pe ruta Turcia ndash; Romania in data de 5 martie 2020, in jurul orei 05.00.Astfel, "lucratorii…

- Ministrul mediului, Costel Alexe, a declarat in emisiunea Adriana Nedelea LA FIX ca poluarea masiva din București a fost consecința arderilor ilegale ale gunoaielor aduse din Marea Britanie. Noua perchezitii au loc marti dimineata in Bucuresti si in judetele Ilfov si Giurgiu, la persoane si firme suspectate…

- Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Cernavoda au descoperit intr un autovehicul condus de un cetatean roman 9.800 tigarete de contrabanda, transmite Garda de Coasta. Potrivit sursei citate, in data de 29.02.2020, politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei…

- Politistii de frontiera tulceni au descoperit doi cetateni romani care detineau aproximativ 100 kilograme peste, fara documente legale, precum si unelte de pescuit, interzise la detinere, transmite Garda de Coasta. In data de 22.02.2020, politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera…

- Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Tulcea au depistat, in zona de competenta, un cetatean roman care transporta cu un autoturism cantitatea de 55 kilograme de icre, fara documente legale. Ieri, politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Tulcea,…

- Soferul unui autocar care venea din Turcia este cercetat de politistii de frontiera constanteni sub aspectul comiterii mai multor infractiuni, printre care cea de furt, dupa ce a incercat sa introduca in tara trei clasoare cu timbre in valoare de circa 15.000 de lei, a informat luni Garda de Coasta.…

- Politistii de frontiera ai Grupului de Nave Sulina au descoperit doi cetateni romani care descarcau dintr-o ambarcatiune peste 570 de kilograme de peste fara documente legale de provenienta, a anuntat, vineri, Garda de Coasta intr-un comunicat remis AGERPRES. In urma unei sesizari primite din partea…