- Prezenta gruparilor navale permanente ale NATO in Marea Neagra contribuie la intarirea masurilor de aparare colectiva a aliatilor din regiuneFregata ,,Regina Maria" a acostat vineri, 2 aprilie, in portul militar Constanta, incheind participarea la misiunile Gruparii Navale Permanente a Aliantei Nord…

- Peste 2.400 de militari din opt state, 18 nave de lupta si 10 aparate de zbor participa, in perioada 19 - 29 martie, la ''Sea Shield 21'' - cel mai mare si mai complex exercitiu multinational NATO organizat de Fortele Navale Romane, in anul 2021, in zona Marii Negre. Statul…

- Fregata "Regina Maria" a incheiat, vineri seara, actiunile de cautare a membrilor disparuti ai echipajului navei "Volgo Balt 179", scufundata joi si isi continua deplasarea in Marea Neagra pentru a se integra, in cursul noptii, in Gruparea Navala Permanenta a Aliantei Nord-Atlantice SNMG-2 (Standing…

- Autoritatile continua cautarile in Marea Neagra pentru gasirea celei de-a 13-a persoane din echipajul ucrainean a carui nava, Volgo Balt 179, s-a scufundat ieri, 11 martie, se arata intr-un comunicat al Statului Major al Forțelor Navale, care precizeaza ca a fost descoperita o „pluta de salvare in deriva”.Fregata…

- Centrul Maritim de Coordonare din subordinea Autoritatii Navale Romane a transmis, joi, catre Statul Major al Fortelor Navale o solicitare de interventie pentru cautarea si salvarea unei persoane disparute in Marea Neagra, ca urmare a scufundarii navei "Volgo Balt 179", cu pavilion Insulele Comore,…

- "Poseidon 21", primul exercitiu multinational intrunit al Fortelor Navale din Marea Neagra de anul acesta, a inceput sambata, la evenimentul de deschidere fiind prezent si seful Statului Major al Apararii, general-locotenent Daniel Petrescu. "Sub comanda Comandamentului Flotei, "Poseidon…

- Exercitiu romano american in largul Marii Negre.Militari din Fortele Navale si din Fortele Aeriene ale Romaniei au executat vineri, 5 februarie, in bazinul Marii Negre, o misiune de instruire in comun cu militari din Fortele Navale ale SUA.Fregata "Marasesti" din dotarea Statului Major al Fortelor Navale…

- Navele maritime si fluviale, precum si alte structuri specializate ale Fortelor Navale Romane sunt planificate, 24 de ore din 24, in servicii de lupta permanente, pentru a asigura securitatea tarii noastre la granita maritima si fluviala. Conform planului cu principalele activitati, marinarii militari…