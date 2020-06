Stiri pe aceeasi tema

- Jurnalistul si publicistul Ion Cristoiu afirma ca fostul ministru al Justitiei, Tudorel Toader, se numara printre putinii ministri vanati efectiv de presa pentru a afla ultimele decizii in domeniu, un atuu al sau fiind ca, desi ministru intr-un Guvern PSD, a creat impresia unei agende.Citește…

- Murad: Restaurantele și terasele in aer liber vor fi deschise de la 1 iunie. Pe 15 iunie, am putea da startul sezonului estival Presedintele Federatiei Patronatelor din Turismul Romanesc (FPTR), Mohammad Murad, a declarat luni, dupa intalnirea cu premierul Ludovic Orban, ca sezonul turistic pe litoral…

- Deschiderea teraselor a fost planificata de catre Guvern pentru data de 1 iunie, iar sezonul estival in Romania va incepe de la 15 iunie, au anuntat reprezentantii industriei de turism care au participat la o intalnire cu Ludovic Orban.

- Asta spun reprezentanții industriei hoteliere, care au fost miercuri la o intalnire cu premierul. Asta inseamna ca in lista de motive pentru care romanii vor putea ieși din localitate, de pe 15 mai, vor intra și excursiile la mare, la munte sau in alte stațiuni. Patronii din turism spun ca in zilele…

- UDMR solicita premierului Ludovic Orban sa ceara ministrului de Interne anularea acordului dintre MAI si Biserica Ortodoxa Romana privind sarbatorile de Paste, sustinand ca Marcel Vela „ignora” starea de urgenta declarata de seful statului, masurile de sanatate publica impuse de propriul Guvern si…

- O situație uluitoare este dezvaluita de fostul ministru al Turismului, Mircea Titus Dobre, de la Pro Romania. Acesta arata ca Executivul prefera sa foloseasca hotelurile private și sa plateasca cate 300 de lei pe zi pentru fiecare persoana ținuta in carantina, asta in timp ce hotelurile deținute…

- Cu toții suntem puși la incercare in aceasta perioada și cu toții simțim presiunea care vine odata cu raspandirea acestui virus. Impactul puternic pe care il are este vizibil in toate domeniile vieții. Peste tot se iau masuri pentru a limita riscul de raspandire a acestui virus. Tot mai mulți lucreaza…

- Cu toții suntem puși la incercare in aceasta perioada și cu toții simțim presiunea care vine odata cu raspandirea acestui virus. Impactul puternic pe care il are este vizibil in toate domeniile vieții. Peste tot se iau masuri pentru a limita riscul de raspandire a acestui virus. Tot mai mulți lucreaza…