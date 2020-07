Constanta: Fotbalistii de la FC Farul, la vizita medicala. Luni, marinarii“ vor demara pregatirea (galerie foto)

Stiri pe aceeasi tema

- REȘIȚA – CSM Reșița s-a reunit miercuri, 1 iulie, la stadionul din Valea Domanului, dar jucatorii lui Alex Pelici nu s-au antrenat. Aceștia au facut testele pentru coronavirus, iar daca totul va fi in regula, de joi fotbaliștii se vor apuca de treaba. Avand in vedere faptul ca se fac lucrari la suprafața…

- Fotbalistii de la Pandurii au fost astazi la Craiova, la Policlinica de Medicina Sportiva pentru a efectua vizita medicala. La vizita medicala s-au prezentat doar 24 de jucatori dintre cei 26 aflati pe lista antrenorului Marius Baciu, lipsind doar do...

- bull; Fundasul a evoluat in 15 partide in sezonul trecut, trecandu si in cont un gol.FC Farul Constanta si jucatorul Ionut Ursu au ajuns la un acord pentru prelungirea contractului cu inca un sezon.Fundasul in varsta de 31 de ani, cel mai experimentat fotbalist din lotul echipei constantantene, a parafat…

- bull; Mijlocasul a evoluat in sezoanele trecute la UTA, iar la Petrolul a fost capitanFC Farul Constanta a realizat primul transfer din aceasta vara, asigurandu si serviciile jucatorului Marius Chindris.In varsta de 29 de ani, mijlocasul a evoluat in sezoanele trecute la UTA, cu care a jucat in doua…

- Mijlocasul constantean Alexandru Stoica a semnat prelungirea contractului la FC Farul Constanta.Clubul FC Farul Constanta.a ajuns la un acord cu jucatorul Alexandru Stoica pentru prelungirea contractului pentru sezonul viitor al Ligii a 2 a.In varsta de 23 de ani, mijlocasul constantean a semnat noua…

- Fotbaliștii lui Rapid au efectuat astazi vizita medicala și vor continua pregatirile pentru play-off-ul Ligii 2. La scurt timp dupa ce au trecut cu brio testele pentru COVID-19, giuleștenii au efectuat și vizita medicala. Din nou, rezultatele alb-vișiniilor au fost foarte bune. Cu zambetul pe buze,…

- Aflati intr o pauza competitionala fortata, in urma deciziei Federatiei Romane de Fotbal de a stopa toate activitatile fotbalistice din cauza pandemiei COVID 19, fotbalistii de la FC farul Constanta continua pregatirea individual, pentru a mentine forma fizica in perspectiva reluarii campionatului,…

- Gigi Becali nu s-a lasat, deși in Romania e criza de teste de coronavirus, iar autoritațile nu au suficiente nici macar pentru a testa personalul medical. Jucatorii echipei FCSB au fost testati joi pentru noul coronavirus, iar rezultatele au fost negative. Fotbalistii vor fi testati din nou luni.Citește…