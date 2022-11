Stiri pe aceeasi tema

- Fiul in varsta de 31 de ani al procurorului Teodor Nița de la Parchetul Curții de Apel Constanța s-a impușcat in cap, duminica, cu arma tatalui sau. Procurorul a fost cel care a sunat la 112 pentru ajutor. Tanarul a fost transportat in stare grava la spital. Inspectoratul de Politie al Judetului Constanta…

- Un grav accident a avut loc azi noapte pe bulevardul Regina Maria, din centrul Bucureștiului. Un taxi, plin cu clienți, a intrat intr-un autobuz de la STB. Mașina a luat foc, șoferul a murit, ia alte 4 persoane au ajuns la spital, printre care și doi minori. In urma impactului cu autobuzul de la STA,…

- Un autoturism a intrat intr un gard in urma cu scurt timp, pe bulevardul Aurel Vlaicu, zona Vivo, informeaza autoritatile Accidentul s a produs azi, in jurul orei 10.00, iar la fata locului s au deplasat deja echipajele Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea.De asemenea, la interventie…

- O agenta in varsta de 36 de ani de la Inspectoratul de Poliție din Buzau, mama a doi copii, s-a sinucis luni, 31 octombrie, cu arma din dotare.Tragedia a avut loc in locuința femeii din municipiul Buzau.Femeia de 36 de ani este mama a doi copii și lucra la Postul de Poliție din Maracineni, județul Buzau.Un…

- „La data de 29 octombrie a.c., in jurul orei 22:08, Inspectoratul de Poliție al Județului Ilfov a fost sesizat prin apel 112 cu privire la faptul ca, pe Strada Livezilor, Oras Pantelimon au fost injunghiate 2 persoane de catre un grup mai mare de persoane. La fața locului s-au deplasat imediat polițiștii…

- Potrivit IPJ Ilfov, la data de 15 octombrie 2022, in jurul orei 20:06, Inspectoratul de Poliție al Județului Ilfov a fost sesizat prin apel 112, de catre un minor in varsta de 14 ani, cu privire la faptul ca, mama sa a fost injunghiata in imobilul de la adresa de domiciliu, din orașul Pantelimon.La…

- Astazi 3 octombrie a. c., In jurul orei 8:34, Inspectoratul de Politie al Judetului Ilfov a fost sesizat de catre o femeie, cu privire la faptul ca, intr un imobil din localitatea Otopeni, un barbat este decedat in locuinta sa.Potrivit unui comunicat al IPJ Ilfov, la fata locului s au deplasat politistii…

- Un barbat de 41 de ani a murit, joi seara, in urma unui accident de circulatie produs in zona municipiului Brasov, o a doua persoana implicata fiind transportata in stare grava la spital. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…