Stiri pe aceeasi tema

- Colterm S.A.-in insolventa a anuntat deja ca saptamana viitoare va fi una cu probleme in ceea ce priveste alimentarea cu apa calda si caldura pentru mai multi consumatori. Compania are si o explicatie pentru care nu toti timisorenii, de fapt foarte multi, nu au beneficiat de caldura in calorifere desi…

- Consilierii locali ai municipiului Constanța au stabilit prețul gigacaloriei pe care abonații Termoficare Constanța il vor plati in iarna 2022/2023. In plus, persoanele cu venituri mici pot beneficia și de subvenție.

- Producerea agentului termic in CET Palas a fost oprita, dupa ce operatorul nu a putut plati in avans gazul necesar pentru prepararea agentului termic. „Suntem puși in imposibilitate sa va furnizam apa calda de consum”, a anunțat Termoficare Constanța.

- Termo Urban Craiova a anuntat ca, din noaptea de 19 spre 20 octombrie , ora 18.00, vor incepe probele la cald pentru consumatorii de tip urban din municipiu.Furnizarea agentului termic pentru incalzire va fi facuta in momentul timp de 3 zile consecutiv, intre orele 20.00-6.00, a unor valori medii zilnice…

- Locuitorii orașului Motru vor ramane noua zile fara apa calda. Astfel, avand in vedere necesitatea executarii lucrarilor de revizii și reparații la instalațiile comune care funcționeaza atat iarna cat și vara, in vederea pregatirii furnizarii agentului termic pentru incalzire, incepand cu data de 15…

- Moldovagaz a transferat Gazpromului plata integrala pentru gazele naturale furnizate in prima jumatate a lunii august 2022. Este vorba de 16,74 milioane de dolari SUA, adica 50% din avansul pentru consum in luna curenta. Anunțul a fost facut de șeful Moldovagaz, Vadim Ceban, transmite tv8.md. {{635442}}Acest…

- Primaria Constanta a anuntat joi, 11 august, ca locuitorii municipiului vor ramane timp de doua saptamani fara apa calda, in cea de-a doua jumatate a lunii, masura fiind luata pentru realizarea unor lucrari de intretinere si reparatii a instalatiilor. Primaria Constanta a transmis, intr-un comunicat,…

- Societatea CET Govora SA anunța intreruperea furnizarii agentului termic sub forma de apa fierbinte și apa calda de consum, in data de 01.08.2022, intre orele 800 ÷ 1800, pentru eliminarea avariei aparute pe reteaua primara, str. Bogdan Amaru, zona Supca. Consumatorii racordati si afectati de aceasta…