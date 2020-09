Aproximativ 300 de militari din Romania si Ucraina participa la o noua editie a exercitiului Riverine 2020, pe fluviul Dunarea, in zona cuprinsa intre Tulcea si Izmail (Ucraina), organizat de Fortele Navale Romane (FNR) in perioada 7-11 septembrie.



Potrivit unui comunicat de presa transmis, miercuri, de Statul Major al Fortelor Navale (SMFN), exercitiul Riverine 2020 este condus de Flotila Fluviala si urmareste consolidarea cooperarii transfrontaliere romano-ucrainene in domeniul naval, la activitatile de instruire participand doua vedete blindate ale Divizionului 67 Nave Purtatoare…