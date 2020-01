Stiri pe aceeasi tema

- Un minor in varsta de 12 ani s-a aruncat, marți, de la etajul al doilea al unitații de invațamant din Constanța, unde este elev. A fost transportat de urgența la Spitalul Clinic Județean de Urgența.

- Un adolescent de 17 ani, din orasul Ovidiu, a fost ranit si transportat miercuri dupa-amiaza, la Spitalul Clinic Judetean de Urgente Constanta, dupa ce i-a explodat o petarda in fata, transmite Agerpres. Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) „Dobrogea”, echipajul SMURD a fost solicitat…

- O femeie care s-a aruncat miercuri de pe podul de la Cernavoda in apele Canalului Dunare-Marea Neagra a fost salvata de un marinar, victima fiind transportata cu ambulanta la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Constanta. Potrivit Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Constanta, este vorba…