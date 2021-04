Stiri pe aceeasi tema

- Drona de mari dimensiuni pentru supravegherea frontierei maritime a Romaniei. Politia de Frontiera Romana implementeaza sistemul MALE RPAS Medium Altitude Long Endurance Remotely Piloted Aircraft System , un sistem de pilotare de la distanta a aparatelor de zbor fara pilot tip drone de dimensiuni mari,…

- Politia de Frontiera informeaza cetatenii despre ultimele modificari stipulate in Hotararea CNESP nr. 48 din 4 martie 2021 cu privire la regulile de intrare in Republica Moldova, atat pentru moldoveni cat si pentru cetatenii straini. Noile reguli intra in vigoare de maine, 05 martie, ora 00:00.

- Poliția de Frontiera a facut unele precizari ce țin de setul de documente necesare pentru trecerea frontierei de stat. Astfel, la controlul trecerii frontierei, alaturi de documentul de calatorie și permisul de conducere, trebuie sa prezentati pentru autoturismul pe care-l conduceți, certificatul de…

- CHIȘINAU 24 feb - Sputnik. Poliția de Frontiera anunța ca, dupa 11 luni de inactivitate, punctul de trecere al frontierei Vulcanesti - Vinogradovka se redeschide traficului transfrontalier. © Sputnik / Mihai CarausSituația la frontiera: Ce nereguli sunt inregistrate Astfel ca, incepand cu…

- La Centrul Chinologic al Politiei Romane de la Sibiu vor fi antrenati caini pentru detectarea persoanelor infectate cu virusul SARS-CoV-2, a anuntat ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode. Acesta a vizitat joi, la Sibiu, alaturi de ministrul Apararii, Nicolae Ciuca, Centrul Chinologic. "In anul…

- Lucian Bode, ministrul liberal al Afacerilor Interne din Guvernul PNL – USR – UDMR, a postat ieri pe pagina sa de facebook, mai multe fotografii care prezinta o vizita la Centrul Chinologic al Poliției Romane de la Sibiu, acolo unde sunt antrenați caini „pentru detectarea persoanelor infectate cu virusul…

- Jumatatea de sud a Romaniei este afectata de viscol Foto: Arhiva. Jumatatea de sud a României este afectata de viscol, care îngreuneaza circulația rutiera și feroviara. Drumarii au ieșit cu peste 900 de utilaje de deszapezire pe drumurile acoperite cu zapada și au împraștiat…

- Politistii de frontiera aradeni au prins, in ultimele 24 de ore, 13 migranti din Afganistan, Siria, Congo si Camerun, care au incercat sa iasa din Romania ascunsi in doua camioane sau traversand pe jos un camp. Intr-un camion condus de un turc in varsta de 37 de ani, verificat in Punctul…