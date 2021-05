Doua mașini au cazut intr-o groapa sapata pe un bulevard principal din Constanța, pentru repararea unei avarii la rețeaua de apa și canal. Doua persoane care se aflau in autoturisme au avut nevoie de ingrijiri de la echipajele SMURD trimise in zona. Incidentul s-a produs dupa ce unul dintre șoferi nu ar fi acordat prioritate. Accidentul s-a petrecut luni dimineața, in jurul orei 8:30, pe bulevardul Tomis din Constanța, una dintre cele mai aglomerate artere din oraș. Doua autoturisme s-au lovit și ambele au ajuns intr-o groapa sapata pentru remedierea unei avarii. In zona se efectueaza lucrari…