Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpa, vatamare corporala din culpa si distrugere din culpa, in urma exploziei de la Rafinaria Petromidia, soldata cu moartea unei persoane si ranirea altor cinci.

- In urma exploziei care a izbucnit, vineri,la Navodari, la Rafinaria Petromidia o persoana a murit, iar alte cinci persoane au fost ranite. Cazul a fost preluat de Parchetul de pe langa Tribunalul Constanța care a deschis un dosar penal pentru ucidere din culpa, au declarat surse din ancheta pentru ziarul…

- "In jurul orei 13:00, a fost gasit trupul neinsufletit al celeilalte minore, disparute luni dupa-amiaza, in zona portului Isaccea. Acesta a fost gasit in aceeași zona ca al surorii ei, fiind recuperat si adus la mal", a transmis ISU Tulcea, scrie realitateadeconstanta.net .Potrivit ISU Tulcea, in aceasta…

- Copila de trei ani a fost data disparuta, joi seara, de catre familie, iar polițiștii au cautat-o o noapte intreaga. Polițiștii au anunțat ca au gasit trupul neinsuflețit al fetei in aceasta dimineața pe un camp din județul Constanța. De asemenea, a fost deschis un dosar penal sub aspectul savarșirii…

- La data de 08 iunie 2021, procurorul din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Constanta a formulat propunere de arestare preventiva fata de inculpatul D.A., aflat in stare de retinere, in varsta de 26 de ani, din municipiul Constanta, pentru savarsirea infractiunii de vatamare corporala.Inculpatul…

- Ieri dimineata, reprezentantii IPJ Prahova au confimat faptul ca, dupa stingerea incendiului de la SC Eco Burn SRL, „in incinta spațiului, polițiștii au identificat un cadavru carbonizat. Acesta a fost ridicat și transportat la Servicul de Medicina Legala Prahova. Ca urmare a cercetarilor și verificarilor…

- Parchetul de pe langa Tribunalul Bucuresti a preluat de la Parchetul Judecatoriei Sectorului 3 ancheta in cazul decesului celor trei pacienti de la Institutul "Victor Babes", fiind deschis un dosar penal in care se efectueaza cercetari in rem pentru savarsirea infractiunii de ucidere din culpa.…

- Procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Constanta au deschis un dosar penal si fac cercetari in rem ndash; in legatura cu fapta ndash; de ucidere din culpa in cazul celor doi scafandri care au murit ieri la Eforie Nord. Surse apropiate anchetatorilor au declarat, pentru ZIUA de Constanta,…