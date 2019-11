Stiri pe aceeasi tema

- Doi soferi au fost depistati drogati la volan, dupa ce consumasera cocaina si, respectiv, canabis si metamfetamina, iar alti doi, sub influenta alcoolului, in timpul unei actiuni desfasurate in noaptea de vineri spre sambata de lucratorii Serviciului Rutier Constanta potrivit Agerpres Potrivit Inspectoratului…

- In acest weekend, polițiștii rutieri din cadrul IPJ Gorj au desfașurat acțiuni pentru depistarea conducatorilor auto, care conduc autoturisme pe drumurile publice, sub influența alcoolului sau a unor substanțe psihoactive, fiind aplicate 336 de amenzi pentru mai multe nereguli depistate in trafic…

- Potrivit Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Constanta, au fost confiscate, totodata, diverse bunuri in valoare totala de circa 33.000 de lei, printre care doua barci cu motor. 'Politisti din cadrul Biroului Judetean de Politie Transporturi Constanta au pus in aplicare, (...), 6 mandate de…

- Politistii au intervenit, miercuri seara, pentru aplanarea unui conflict iscat dupa o sicanare in trafic, la Medgidia, trei persoane fiind duse la audieri, potrivit Agerpres. Potrivit Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Constanta, "evenimentul s-ar fi produs pe fondul unei sicanari in trafic,…

- Potrivit Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Constanta, 'evenimentul s-ar fi produs pe fondul unei sicanari in trafic, care ar fi pornit din zona Berarie si s-a terminat odata cu interventia politistilor'. 'Mai exact, un echipaj de Politie, aflat in exercitarea atributiilor de serviciu, a…

- Trei cazuri de șoferi, prinși in trafic de polițiști, pe parcursul acestui weekend, conducand fara permis sau cu permisul reținut, dar și sub influența bauturilor alcoolice. La data de 07.09.2019, in jurul orei 11:50, politistii rutieri au depistat in trafic un barbat in varsta de 43 de ani,…

- Un șofer a fost prins in timp ce transporta 12 pasageri intr-un autoturism Dacia Duster, pe DN 7, intre Sibiu și Valcea. „Polițiștii rutieri aflați de serviciu in trafic, pe DN 7, desfașurand o acțiune privind legalitatea transportului de persoane, au oprit pentru control un ansamblu de vehicule (format…

- Polițiștii rutieri desfașoara permanent activitați, pe toate drumurile publice, pentru descurajarea celor care intenționeaza sa conduca sub influența bauturilor alcoolice sau a altor substanțe, dar și pentru tragerea la raspundere a celor care incalca legea și pun in pericol siguranța traficului rutier.…