Constanţa: Doi italieni, reţinuţi de poliţişti pentru tentativă de tâlhărie în Mamaia Doi tineri, cetateni italieni, au fost retinuti sambata de politistii constanteni, dupa ce au incercat sa talhareasca un barbat, la festivalul Sunwaves, care se desfasoara pe o plaja din nordul statiunii Mamaia, informeaza un comunicat de presa al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Constanta. Potrivit sursei citate, sambata dimineata, in jurul orei 5,00, doi italieni, in varsta de 23 de ani si 24 de ani, ar fi smuls un lant de aur de la gatul unui tanar, de 29 de ani, din municipiul Galati, in timp ce se aflau intr-un club din nordul statiunii Mamaia. "Persoana vatamata l-a imobilizat pe… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

