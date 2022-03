Constanta. Doi barbati au decedat dupa ce s-au infectat cu SARS-CoV-2

Doua persoane si au pierdut viata, in ultimele 24 de ore, dupa ce s au infectat cu virusul SARS CoV 2, pe raza judetului Constanta. Astfel, potrivit reprezentantilor Directiei de Sanatate Publica Judeteana Constanta este vorba despre doi barbati, in varsta de 69 si 86 ani. Ambele persoane prezentau comorbiditati.Potrivit sursei citate, niciunul dintre ei nu era vaccinat impotriva COVID 19.De la debutul pandemiei, in judetul Constanta, au murit 2.485 persoane din randul celor pozitivate.Deces 2.4 ...