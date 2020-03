Stiri pe aceeasi tema

- Mai mulți jandarmi au fost nevoiți sa intervina intr-un centru de carantina din județul Arges, unde trei barbați erau implicați intr-un scandal. Aceștia au parasit camerele in care erau ținuți și sunt acum cercetati pentru zadarnicirea combaterii...

- Federația Sindicatelor Libere din Invațamant cere Ministerului Educației sa dispuna de urgența inspectorilor și directorilor sa nu mai cheme angajații la lucru, așa cum se intampla in mai multe județe.”In mai multe județe ale țarii, directorii pun in pericol sanatatea personalului didactic, didactic…

- Misiune pe viata si pe moarte in Dunare! Doi barbati au fost scosi din apa rece dupa ce s-au rasturnat cu barca. *** Erau in pericol sa moara inghetati, dar politistii de frontiera au reusit sa ajunga la ei cu o salupa si sa ii salveze.

- Pompieri, politisti si jandarmi au intervenit, in ultimele 12 ore, pentru deblocarea a 70 de autovehicule care au avut probleme din cauza viscolului, fiind salvate peste 650 de persoane. Sapte oameni au avut nevoie de ingrijiri medicale dupa caderea unor copaci si elemente de constructie. Judetele…

- O barca in care erau patru barbați s-a rasturnat, luni, in Dunare, in județul Ialomița. Doi dintre ei au reușit sa ajunga la mal, iar ceilalți doi sunt cautați de pompieri.Potrivit ISU Ialomița, pompierii au fost sesizați prin apel la 112 ca pe malul Brațului Borcea, in localitatea Vladeni,…

- Un echipaj de cautare salvare cu barca pneumatica din cadrul Garzii de Interventie Borcea a efectuat in acesta saptamana mai multe misiuni de cautare a unui barbat despre care se presupune ca s ar fi inecat in data de 23 ianuarie.La solicitarea Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea" al…

- Un marinar a cazut in Dunare seara trecuta, in jurul orei 22.30, de pe o nava - pavilion Romania - aflata in manevre de formare a unui convoi, informeaza Agerpres.Barbatul este cautat acum, in zona localitatii Izvoarele (la km 347+500), de patru scafandri, cu o ambarcatiune, si de trei subofiteri din…