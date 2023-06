Constanta: Decizie de ultima ora in ceea dosarul Bisericii Izvorul Tamaduirii!

Stiri pe aceeasi tema

- Tribunalul Constanta a amanat azi, 7 iunie 2023, procesul deschis de reprezentantii Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Constanta Sfantul Apostol Andrei in contradictoriu cu Danut Capatina, fostul manager al unitatii spitalicesti. Judecatorii au amanat procesul pentru luna data de 27 septembrie 2023,…

- Magistratii de la Tribunalul Constanta au respins cererea si actiunea formulata de Georgeta Tapangea in contradictoriu cu Primaria Constanta, in ceea ce priveste imobilul din zona Brotacei, municipiul Constanta. Decizia nu este definitiva.Judecatorii au dat urmatoarea solutie: "Admite exceptia inadmisibilitatii…

- Decizie in premiera a magistraților gorjeni referitor la aplicarea Legii 197 din 2021, care reduce varsta de pensionare cu 13 ani in cazul angajaților din Complexul Energetic Oltenia. Tribunalul Gorj a dat in premiera caștig de cauza unui salariat din Termocentrala Rovinari. Acesta a primit anul trecut…

- Judecatorii de la Tribunalul Constanta au decis ca tinerii din oras acuzati ca ar fi batut si talharit un tanar din Ucraina, in Parcul Tabacarie, din Constanta, raman in stare de arest preventiv Decizia este definitiva Cazul a fost instrumentat de procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria…

- Final de proces in cazul patru persoane din localitatea Oltina, judetul Constanta, banuite de tentativa la omor. Instanta se va pronunta in dosar la finele acestei luni. Oricare va fi decizia, aceasta va putea fi contestata la instanta superioara. Dosarul a fost instrumentat de procurorii din cadrul…

- Judecatorii de la Tribunalul Constanta au decis mentinerea in stare de arest preventiv a individul de 27 de ani, din com. Castelu, jud. Constanta, acuzat de comiterea in forma continuata a infractiunii de viol Decizia este una definitiva Dosarul a fost instrumentat de procurorii din cadrul Parchetului…

- Decizia Tribunalului a fost luata in dosarul 2138 118 2023, in care Municipiul Constanta a declarat apel impotriva deciziei initiale a Judecatoriei Constanta, de asemenea, nefavorabila municipalitatii.Judecatorii de la Tribunalul Constanta au respins cererea municipalitatii de a suspenda procedurile…