Constanta: De maine, in pietele agroalimentare administrate de RAEDPP se va comercializa carne de miel pentru Sarbatorile Pascale

- Continua actiunile de dezinfectie in pietele agroalimentare din municipiul Constanta Ieri au fost, din nou, igienizate toate pietele administrate de Regia Autonoma "Exploatarea Domeniului Public si Privat" Constanta, pentru a spori siguranta clientilor si ca masura de preventie privind imbolnavirea…

- Primaria Municipiului Constanta, prin RAEDPP, a adoptat o serie de masuri astfel incat pietele agroalimentare sa ramana in continuare un loc sigur pentru cumparaturi, in contextul pandemiei de COVID ndash; 19. Pentru mai multa siguranta, au fost luate masuri suplimentare de preventie. Prin urmare, pentru…

- In urma informațiilor aparute in mass-media, potrivit carora unii comercianți din piețele agroalimentare din municipiu au majorat nejustificat prețurile anumitor produse, RAEDPP Constanța aduce urmatoarele precizari: – cei care au majorat prețurile nu fac parte dintre producatorii locali, sunt comercianți…

- Pentru a spori siguranța copiilor și a tinerilor, Primaria Municipiului Constanța, prin Regia Autonoma „Exploatarea Domeniului Public și Privat” continua acțiunile de dezinfecție din Țarile Piticilor și Gravity Park. Aceste operațiuni se desfașoara periodic, iar substanța folosita este avizata de Ministerul…

- Pentru a spori siguranta copiilor si a tinerilor, Primaria Municipiului Constanta, prin Regia Autonoma "Exploatarea Domeniului Public si Privat" continua actiunile de dezinfectie din Tarile Piticilor si Gravity Park. Aceste operatiuni se desfasoara periodic, iar substanta folosita este avizata de Ministerul…

- Pentru a spori siguranța clienților piețelor din municipiul Constanța și ca masura de prevenție privind imbolnavirea și limitarea raspandirii noului coronavirus, COVID-19, Primaria Municipiului Constanța, prin Regia Autonoma „Exploatarea Domeniului Public și Privat” a inceput o ampla campanie de dezinfecție…

- Sambata au inceput actiunile de dezinsectie a pietelor administrate de Regia Autonoma de Exploatare a Domeniului Public si Privat Constanta. Directorul RAEDPP Constanta, Florin Gheorghe, a declarat ca regia a inceput deja dezinsectia celor mai mari piete din Constanta, pentru ca atat cumparatorii, cat…

- In ultimele luni, Regia Autonoma "Exploatarea Domeniului Public si Privat" RAEDPP Constanta a intreprins controale la imobilele din fondul locativ de stat cu destinatia de locuinta, pe care le are in administrare. In urma verificarilor, s a constatat ca in aproximativ 30 de situatii locatarii nu au…