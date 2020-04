Constanta. Cum circula, astazi, autobuzele CT BUS. Programul tonetelor de vanzare abonamente si bilete

Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit unui comunicat pentru informarea publica CT BUS anunta publicul calator ca, astazi, 18 aprilie, maine 19 aprilie, si luni 20 aprilie, autobuzele vor circula conform programului de weekend, in intervalul orar 05:45 23:00.De asemenea, programul tonetelor pentru vanzarea de bilete si abonamente…

- Un incendiu la un imobil a fost anuntat, cu putin timp, la Dispeceratul Integrat ISU Ambulanta al judetului Constanta, in jurul orei 21.30.Apelantul spune ca focul a cuprins o casa situata pe bulevardul IC Bratianu in zona Liceului Pontica.La locul evenimentului au fost trimise, de la Detasamentul palas,…

- Potrivit Grupului de Comunicare Strategica, conform datelor raportate catre Institutul National de Sanatate Publica din teritoriu, in prezent, un numar de 103 cadre medicale sunt diagnosticate cu COVID 19, dupa cum urmeaza: 43 Medici 27 medici Suceava 45 Asistenti medicali 30 asistenti medicali Suceava…

- In urma cu cateva momente, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a fost solicitat sa intervina pe strada Bradului, in municipiul Constanta.Din primele informatii, este vorba despre un incendiu izbucnit in subsolul unei cladiri dezafectate. Sursa foto cu rol ilustrativ : Arhiva ZIUA de Constanta…

- Elevii care invața in școlile din Constanța vor putea circula gratuit cu autobuzele din oraș, dupa ce joi consilierii locali au votat proiectul inițiat de primarul Decebal Fagadau. Asociația Elevilor spune ca masura are iz electoral, deoarece cere de 4 ani facilitatea și e aprobata abia acum.Consilierii…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca traficul rutier este intrerupt pe DN 15 Ludus Turda, in zona localitatii Luna, judetul Cluj, dupa ce conducatorul unui autoturism a acrosat mortal un pieton.Se efectueaza cercetarea la fata locului pentru a se stabili cu exactitate…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca circulatia rutiera este intrerupta pe DN 56A, intre localitatile Rogova si Hinova, judetul Mehedinti, din cauza unei coliziuni dintre un autotren si un autoturism.Doua persoane au fost ranite.Se efectueaza cercetari la fata…

- CT BUS Constanta anunta publicul calator ca vineri, 24 ianuarie 2020, cu ocazia Zilei Unirii Principatelor Romane, zi de sarbatoare nationala, transportul public in municipiul Constanta se va desfasura in intervalul orar 05:45 ndash; 23:00, potrivit graficului uzual din weekend. ...