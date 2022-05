Constanta culturala: O sarbatoare a literelor dobrogene

Stiri pe aceeasi tema

- Teatrul constantean "Calutul de Mare" va prezenta doua spectacolele pe scena Teatrului "Tudor Vianu", din Giurgiu In aceasta saptamana, in perioada 4 6 mai, echipa Teatrului pentru Copii si Tineret "Calutul de Mare" din Constanta va juca in deplasare, in cadrul parteneriatului "Teatre Dunarene".Gazda…

- Ca in fiecare an, la Constanta si nu numai, structurile specializate ale Ministerului Afacerilor Interne vor actiona in perioada minivacantei de 1 Mai si a Sarbatorilor Pascale Pe 24 aprilie, romanii sarbatoresc Pastele Ortodox. Fata de ultimii 2 ani, aceasta sarbatoare sfanta se va desfasura fara restrictii,…

- Cele mai bune lucrari ale studentilor Universitatii Ovidius din Constanta au fost premiate la Muzeul de Arta. In cadrul sesiunilor de lucru studentii si masteranzii participanti au realizat propriile interpretari, in tehnici diferite, dupa maestri ai picturii moderne romanesti din perioada interbelica.…

- Biblioteca Judeteana "Ioan N. Roman" Constanta, cu sediul pe str. Mircea cel Batran, nr. 104 A, organizeaza luni, 11 aprilie 2022, ora 17.00, in Aula Bibliotecii Judetene, lansarea de carte a Ottiliei Ardeleanu, Doze de placere, poezie, Neuma, 2021 Membra a Filialei Dobrogea a Uniunii Scriitorilor din…

- Muzeul National al Marinei Romane organizeaza sambata, 2 aprilie, incepand cu ora 11.00, un eveniment editorial, in cadrul caruia vor fi lansate trei lucrari care vor dezvolta domeniul stiintific al spatiului dobrogean, prin studii aprofundate, circumscrise domeniului maritim, anunta Fortele Navale…

- Pe masa consilierilor locali din Iași se afla trei proiecte de hotarare vizand acordarea titlului de cetatean de onoare al orasului mai multor personalitati marcate ale vietii culturale si stiintifice iesene. Primul proiect face referire la acordarea distinctiei lui Aurel Niamtu, personalitate a mediciului…

- Simona Halep, dubla sarbatoare in familie. Jucatoarea din Constanța se afla de cele mai multe ori departe de casa in ziua ce reprezinta o dubla aniversare pentru rudele sale apropiate. Fostul lider mondial este la Miami, unde se pregatește pentru participarea in turneul WTA 1000 din Florida. Simona…

- "Suburbia", piesa care a avut premiera in decembrie 2021, va fi prezentata din nou vineri, 18 martie, pe scena Teatrului pentru copii si tineret "Calutul de Mare" Daca ati ratat premiera spectacolului "Suburbia", care a avut loc la sfarsitul anului trecut, Teatrul de copii si tineret "Calutul de Mare"…