- Campioana constanteana la Triatlon, Antoanela Manac, a prins defapt una dintre cele trei cruci aruncate de IPS Teodosie, in Marea Neagra, in ziua de Boboteaza. Totul se vede pe filmare. Unul dintre barbati a smuls crucea din mana femeii si a venit cu ea la mal."Ce se mai fura Crucea de Boboteaza.Momentul…

- Circa 200.000 de sticle au fost umplute cu agheasma si impartite enoriasilor in cadrul slujbei religioase din Ajunul Bobotezei oficiata la Catedrala Arhiepiscopala „Sfintii Petru si Pavel” din Constanta, a anuntat arhiepiscopul Tomisului, IPS Teodosie. Luni, de Boboteaza, dupa slujba de sfintire a apelor,…

- In nordul Moldovei, zilele acestea, localnicii dintr-o comuna nemțeana pregatesc Crucea de Boboteaza. Temperaturile ridicate din ultimele zile le-au dat emotii. Pana la urma, iazul a inghețat și crucile sunt gata.

- Un mare pas inainte pentru reabilitarea Cazinoului din Constanta. Magistratul Vasile Bicu, din cadrul Curtii de Apel Bucuresti, a judecat ieri dosarul in care firma Eldiclau a contestat licitatia pentru atribuirea contractului in valoarea de peste 60 de milioane de lei, bani publici pusi la bataie de…

- Magistratul Vasile Bicu, presedintele completului de judecata ce are in atentie, la Curtea de Apel Bucuresti, cazul reabilitarii Cazinoului din Constanta, va sustine interviul pentru Curtea Suprema.Concret, magistratul este deja programat sa se prezinte in fata Sectiei pentru judecatori a Consiliului…

- De bine ce a inceput, procesul privind reabilitarea Cazinoului din Constanta s a si amanat. Reprezentantii firmei contestatoare Eldiclau a cerut sa se acorde un nou termen de judecata intrucat societatea ar fi fost citata gresit. Surse apropiate cazului au declarat pentru ZIUA de Constanta ca nu a fost…

- Ministrul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, Daniel Suciu, spune ca nu mai crede in coincidente cand se discuta despre subiectul Cazinoului din Constanta, dupa ce a patra licitatie a fost din nou contestata, iar din acest motiv contractul pentru reabilitarea monumentului nu poate fi semnat.

- O pata suspecta a fost depistata vineri, pe Marea Neagra, in zona Cazinoului din Constanta.Deocamdata nu se cunoaste originea acesteia. Comisarul sef al Garzii Nationale de Mediu, Marian Rasnoveanu, a declarat pentru ZIUA de Constanta ca nu au fost sesizati pana in prezent de nicio poluare sau suspiciune…