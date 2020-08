Constanta: Copil scos inconstient din apa Marii Negre

Stiri pe aceeasi tema

- O ambarcatiune, dar si scafandri participa la o operatine de cautare in Marea Neagra, la Eforie Nord. In aceasta dimineata, au fost reluate cautarile tanarului de 18 ani din judetul Prahova disparut in mare, ieri, in zona Eforie Nord.La aceasta ora, este cautat cu noua scafandri si cu o ambarcatiune…

- Operatiune de cautare salvare la Vama Veche cu ambarcatiunea de la Punctul de salvare acvatic Mangalia.Salvatorii constanteni sunt in alerta, dupa ce s a anuntat ca o persoana a disparut in Marea Neagra, la Vama Veche, in zona plajei Dincolo.Intervenim in Vama Veche pentru cautarea salvarea unui barbat,…

- Salvatorii de la ISU "Dobrogealdquo; Constanta au intervenit intr un bloc situat pe bulevardul Ferdinand.Pompierii de la ISU "Dobrogealdquo; Constanta au fost alertati azi noapte cu privire la faptul ca patru persoane au fost blocate intr un lift.Salvatorii au intervenit pentru scoaterea oamenilor din…

- Nici nu a inceput bine weekend ul ca au si inceput nenorcirile pe litoralul Marii Negre.La telefonul de urgenta 112 un apelant a anuntat, disperat, dispecerul de serviciu: "A intrat in apa si nu a mai iesit. In Mamaia in dreptul Clubului Fratelli".O misiune ce se anunta destul de dificila pentru pompieri…

- Dragorul maritim "Locotenent Lupu Dinescu", cu numarul de bordaj 25, a plecat joi din portul militar Constanta pentru a se integra, timp de trei saptamani, in gruparea navala permanenta NATO de lupta contra minelor SNMCMG-2 (Standing NATO Mine Countermeasures Group Two), care va executa activitati specifice…

- Ambarcatiune cu o persoana persoana disparuta in Marea neagra, zona pescarie Constanta. Salvatorii o cauta.In urma cu cateva momente, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a fost solicitat sa intervina in cautarea unei ambarcatiuni cu o persoana disparuta in Marea Neagra, zona pescarie Constanta.Am…

- "Sezonul calutilor de mare...mai multi ca niciodata".Asa isi descrie, in cateva cuvinte, filmarea efectuata la o suta de metri adancime, in Marea Neagra, scafandrul Pascale Roibu din Constanta. In discutiile sale cu prietenii, pe contul sau de Facebook, cineva il intreaba de ce se vede atat de verde.Iar…

- Salvatorii intervin de urgenta in Constanta. Au fost solicitati pentru a salva o persoana in pericol de inec in lacul Tabacarie in dreptul Parcului Piticilor.In urma cu cateva momente, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a fost solicitat sa intervina in municipiul Constanta.Din primele…