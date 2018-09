Constanta: Controalele Politiei pentru mentinerea curateniei si protectia mediului. Ce amenzi au fost aplicate

Stiri pe aceeasi tema

- Pe parcursul lunii august 2018, politistii locali din cadrul serviciilor operative cu atributii in domeniul ordinii si linistii publice ale Directiei Generale Politia Locala Constanta au actionat pe toata raza de competenta pentru asigurarea unui climat de ordine si siguranta in randul constantenilor…

- Politistii rutieri au depistat, in doar doua zile, 154 de conducatori auto ce au incalcat normele legale privind circulația pe drumurile publice. 11 conducatori auto au pus in pericol siguranta circulatiei rutiere conducand sub influenta bauturilor alcoolice, iar 3 s-au angajat in depasiri neregulamentare.…

- Politistii au aplicat peste 7.500 de sanctiuni contraventionale unor persoane care au incalcat normele sociale, in valoare de peste 9.700.000 de lei, si au retinut permisele a 517 soferi care puneau in pericol siguranta celorlalti participanti la trafic, in urma unei actiuni pentru mentinerea sigurantei…

- In perioada 13.08.2018 19.08.2018, politistii locali din cadrul Directiei Generale Politia Locala Constanta au actionat in scopul cresterii eficientei activitatii de mentinere a ordinii publice si a gradului de reactie in prevenirea si combaterea fenomenului infractional si contraventional pe raza municipiului…

- In urma verificarilor efectuate in teren de catre lucratorii politistii locali din Constanta, in data 18.08.2018, au fost aplicate 227 amenzi contraventionale in valoare totala de 51.955 lei. Faptele contraventionale constatate, in limita competentelor conferite de lege, pentru care s au aplicat cele…

- In data de 15.08.2018, aproximativ 60 de politistii locali cu 20 de autospeciale au actionat pe toata raza municipiului Constanta cu precadere in perimetrul zonei in care s a organizat Ziua Marinei pentru asigurarea unui climat de ordine si siguranta a celor care isi petrec zilele libere pe litoral…

- Politistii din Ocna Mures si cei ai sectiei de politie rurala arondata au desfașurat o actiune, cu efective marite, pe raza de competenta, ce a avut ca scop prevenirea faptelor de natura infracționala si contraventionala. Au fost controlate 35 de autovehicule si au fost aplicate amenzi de peste 9.000…

- In data de 12.06.2018, politistii locali din cadrul Directiei Generale Politia Locala au actionat pe raza municipiului Constanta in scopul verificarii, respectarii prevederilor legale referitoare la tulburarea ordinii si linistii publice, circulatiei pe drumurile publice, protectia mediului precum si…