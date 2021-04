Constanţa: Containere cu deşeuri, depistate în portul maritim; importatorii - două firme din Prahova şi Bucureşti Containere incarcate cu deseuri aduse cu vapoarele din diferite tari au fost depistate de politistii de frontiera in portul Constanta, deseurile fiind importate ilegal in Romania de catre doua firme din judetul Prahova si municipiul Bucuresti, a informat, joi, Garda de Coasta. Marfurile erau declarate in fals ca fiind produse de uz casnic uzate. "In urma unor activitati informative desfasurate de catre politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta, au fost identificate doua societati comerciale, una de pe raza judetului Prahova, iar alta din municipiului Bucuresti, care efectuau activitati… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

