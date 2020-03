Stiri pe aceeasi tema

- Senatorul constanțean Vergil Chițac (57 ani) și soția acestuia au fost depistați pozitiv cu coronavirus, vineri. Bogdan Huțuca, șeful PNL Constanța, a declarat ca s-a autoizolat la domiciliu pentru ca s-a intalnit la randul sau cu senatorul Chițac, care nega vehement ca este suspect de coronavirus.…

- Spitalul Clinic Judetean de Urgenta are din aceasta saptamana un nou director medical. Este vb despre dr. Alina Doina Nicoara, medic de la sectia Medicala 2, conducator de lucrari boli interne. Nicoara va ocupa functia pana la organizarea concursului pe post, dar nu mai mult de sase luni, potrivit dispozitiei…

- Un asistent sef al Spitalului Judetean de Urgenta Constanta a devenit cel de-al 39-lea pacient infectat cu coronavirus, transmite Antena 3. Este vorba despre un barbat de 52 de ani din Constanta, care a...

- In aceasta dimineața, o femeie in varsta de 46 de ani, intoarsa din Munchen, Germania, in data de 1.03.2020, s-a prezentat la Spitalul Județean de Urgența Buzau, avand urmatoarea simptomatologie: dureri de spate, tuse ușoara. Femeia a fost evaluata medical, i s-a efectuat test gripal al carui rezultat…

- In umra cu puțin timp la Spitalul Județean din Slatina a fost adus un copil in varsta de patru ani acuzand stari repetate de febra. Acestaa venit adus de mama lui care impreuna cu tatal au fost in autocarul in care s-a aflat și barbatul de 71 de ani din Suceava testat pozitiv pentru coronavirus.

- Pacientul este un barbat de 40 de ani din Hunedoara.Acesta se afla in izolare la domiciliu inca din 26 februarie.S-a intors din Italia recent, din Bergamo.Dupa ce a anunțat ca are febra și o stare proasta, s-a decis internarea la Spitalul de Boli Infecțioase din Timișoara.Acesta este al doilea caz…

- Rezultatul in cazul celor doua persoane internate in secția de boli infecțioase a Spitalului Județean ”Sf. Ioan cel Nou” de la Suceava a fost negativ la coronavirus, a anunțat șefa Direcției de Sanatate Publica Suceava, Silvia Boliacu. Aceasta a aratat ca in prezent 164 de persoane sunt in autoizolare…

- A crescut numarul persoanelor din județul Timiș care sunt izolate la domiciliu dupa ce au venit din zone in care a fost confirmat coronavirus. Direcția de Sanatate Publica Timiș a informat, astazi, ca in prezent sunt autoizolate la domiciliu un numar de 235 de persoane, 45 fiind intrate recent sub aceasta…