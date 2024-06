Constanta Coffee Break“ din centrul Constantei, zona de interes pentru finalul de saptamana

Stiri pe aceeasi tema

- Finalul acesta de saptamana incepe in forta, dat fiind sarbatorile de Rusalii, minivacanta si temperaturile mai mult decat generoase de afara. Dar iata ce evenimente sunt organizate astazi, sambata, 22 iunie 2024, In Constanta.8.00 ndash; Primul turneu de padel in Constanta ndash;Padel Club Constanta…

- Primaria Suceava ii invita pe iubitorii fotbalului sa urmareasca meciul Belgia – Romania, din data de sambata, 22 iunie, de la ora 22:00, pe un ecran gigant amplasat la scena din centrul municipiului, pe esplanada Casei de Cultura. „Invitam sucevenii sa participe la acest eveniment sa susțina echipa…

- Primaria municipiului Constanta anunta restrictii de circulatie a autovehiculelor, in acest weekend pe bulevardul Tomis, pe segmentul de drum cuprins intre Bd Mamaia si Bd Ferdinand si pe strazile adiacente, pentru a face loc evenimentului "Constanta Coffee Break"."Pentru ca nimic sa nu tulbure atmosfera…

- Serviciul Autorizare Activitati Economice din cadrul Primariei municipiului Constanta aduce la cunostinta operatorilor economici interesati ca, in perioada 25.06 28.06.2024, intre orele 08:30 ndash; 16:30, la Centrul de Informare pentru Cetateni, situat in Bd. Al. Lapusneanu nr.116C incinta City Park…

- PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA, cu sediul in judetul Constanta, municipiul Constanta, bd ul Tomis nr. 51, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ldquo;AMENAJARE SISTEM DE IRIGAT SPATII VERZI IN PARC POARTA 6", propus a fi amplasat in…

- Atentie, soferi Traficul este ingreunat la intersactia bulevardului Tomis cu strada Soveja din Constanta.Reamintim ca, echipele de muncitori lucreaza in aceasta intersectie din cauza avariilor survenite la conductele de apa, asa cum transmite si un comunicat din partea Primariei Constanta."Facem apel…

- Ieri, mai multi caini au fost adoptati de la Adapostul Public de Animale Abandonate Constanta, reflectand gesturi nobile ale comunitatii in sprijinul acestor animale. In colaborare cu Animal Society si Four Paws International, se va realiza si sterilizarea cainilor de rasa comuna, potrivit Primariei…

- Autoritatile au fost solicitate sa intervina luni, 8 aprilie, pe strada I.G. Duca din Constanța, dupa ce o conducta de gaze s-a spart, relateaza Ziua de Constanta.Incidentul s-a petrecut in cursul zilei de luni dupa-amiaza, cand un muncitor care lucra la reteaua de canalizare a spart conducta de gaze,…