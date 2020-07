Stiri pe aceeasi tema

- Un club din Mamaia a fost amendat de politistii din Constanta cu suma de 10.000 de lei, dupa ce, la un concert sustinut de Puya au asistat peste 500 de spectatori, contrar prevederilor legale rederitoare la prevenirea raspandirii coronavirusului.Oficialii din Inspectoratul de Politie al Judetului Constanta…

- Slujba cu Teodosie i-a adus amenda. Un preot din Dorna Arini, județul Suceava, care a oficiat o slujba impreuna cu Arhiepiscopul Tomisului, IPS Teodosie, la care au participat zeci de persoane fara maști și distanțare sociala, a fost amendat. Poliția Suceava a transmis, vineri seara, ca dupa ce au fost…

- Peste 20.000 lei este valoarea sanctiunilor contraventionale aplicate de jandarmii din Constanta, sambata noaptea, pentru organizatorul si participantii la un spectacol ce a avut loc pe plaja din Tuzla.Conform unui comunicat de presa al Inspectoratului de Jandarmi Judetean (IJJ) Constanta,…

- In perioada comunista, in Romania rockul era considerat o muzica decadenta, venita din Vest. Indrazneala de a arata si a simti liber era de neacceptat de regim. Asta a simtit pe pielea lui si rockerul Aurel Cotarca, in 1988, la primul concert cu trupa Iris in Timisoara.

- Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului si Memoria Exilului Romanesc IICCMER va incepe un proiect amplu pentru recuperarea memoriei fostilor detinuti politic Se doreste realizarea unei expozitii permanente consacrate acestui episodInstitutul de Investigare a Crimelor Comunismului si Memoria…

- Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Cernavoda au descoperit un cetatean roman care detinea peste 60 kilograme de peste, fara documente legale.In data de 03.05.2020, politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Cernavoda, aflandu se in exercitarea…