Circulatia rutiera in judetul Constanta se desfasoara cu dificultate marti in unele zone din cauza zapezii si a viscolului, utilajele de deszapezire fiind scoase pe teren. Lucratori ai Directiei Regionale de Drumuri si Poduri (DRDP) Constanta au intervenit in comuna Ciocarlia pentru repunerea pe carosabil a doua autoturisme care, din cauza zapezii, au derapat in santul de pe marginea drumului. "In judet se circula in conditii de iarna. Este viscol si vizibilitate redusa", a transmis DRDP Constanta. Potrivit Directiei Judetene de Drumuri si Poduri Constanta, se actioneaza pentru prevenirea formarii…