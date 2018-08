Constanta. Cetatean albanez prins in timp ce incerca sa intre ilegal in Romania. Ce masuri au luat politistii de frontiera

Stiri pe aceeasi tema

- Politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta au depistat, in apropierea frontierei de stat, un cetatean iranian care a incercat sa intre ilegal in Romania din R. Bulgaria, pe jos, pe la frontiera "verde".Persoana in cauza a fost predata autoritatilor de frontiera bulgare, in vederea continuarii…

- In data de 20.08.2018, in jurul orei 19.30, polițiștii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera... The post Cetatean albanez depistat de polițiștii de frontiera timișeni in timp ce incerca sa intre ilegal pe teritoriul Romaniei appeared first on Renasterea banateana .

- Polițiștii de frontiera din Iași au tras cu pistoalele din dotare pentru a opri mai mulți contrabandiști care introdusesera ilegal in Romania 75.000 de țigarate. Autoritațile au reușit sa prinda doi dintre barbații somați, un tanar de 31 din Republica Moldova, și un vasluian de 44 de ani, acesta din…

- Polițiștii de frontiera din cadrul Sectorului Poliției de Frontiera Valea Vișeului au depistat, in zona de competența, un cetațean indian care a incercat sa treaca ilegal frontiera din Ucraina in Romania, pe jos. In data de 25 iulie a.c., in jurul orei 20.15, polițiștii de frontiera din cadrul Sectorului…

- In plin sezon al calatoriilor, doi tineri de cetatenie straina au fost depistati in apropierea granitei, incercand sa intre ilegal in Romania, pe jos, din Bulgaria. Vigilentii politisti de frontiera din cadrul Garzii de Coasta au fost cei care i-au descoperit, sambata dupa-amiaza, pe raza localitatii…

- Aproximativ 60 de kilograme de peste, dintre care 40 de kilograme de cega, au fost descoperite de politistii de frontiera tulceni intr-o ambarcatiune in care se aflaui trei barbati. Acestia nu aveau documente legale pentru pestele respectiv si sunt cercetati. Sturionii au fost eliberati in natura. Potrivit…

- Șapte migranți din Irak și unul din Iran, printre care și doi copii, unul de 9 luni și celalalt de doi ani, au fost prinși de polițiștii de frontiera constanțeni dupa ce au intrat ilegal din țara. Ei au fost depistați în zona Manastirii Dervent și au spus ca doreau sa ajunga în…

- Potrivit unui comunicat al Garzii de Coasta, politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta impreuna cu lucratori din cadrul Inspectoratului de Politie al Judetului Constanta – Postul de Politie Lipnita au depistat opt cetateni, sapte irakieni si un iranian, care au incercat sa intre ilegal…